全民權證／昇達科 兩檔衝鋒

昇達科（3491）股價持續攀高，4月營收2.23億元創新高，月增20.5%，年增47%，主要受惠低軌衛星產品出貨年增近六倍，貢獻營收比重四成以上。

昇達科第1季營收4.34億元，年增2%，季增6.3%；毛利率45%，創歷年同期新高；稅後純益7,756萬元，每股純益（EPS）1.23元。因高毛利低軌衛星產品占比上升至32.8%，過去兩年占比為15%。

法人認為，昇達科四大產品線皆恢復成長，其中，電信網路工程客戶整併完成；射頻天線去庫存良好開始回溫；行動回傳預計今年成長10~15%；低軌衛星訂單總共超過6.6億元，已超過前三年的出貨總額。

看好昇達科後市的投資人，可布局價內外10%以內、有效天期120天以上的權證，參與行情。（國泰證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。