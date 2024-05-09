宏碁、華碩 認購風光

美方有意管制英特爾處理器供貨華為，華為筆電恐面臨斷料危機，宏碁（2353）、華碩（2357）有望分食華為市占，擴大出貨。加以AI PC題材漸夯，權證發行商表示，宏碁與華碩近期股價相對強勢，可挑偏價外認購權證，短線參與行情。

宏碁第1季合併營收588.32億元，年增12.2%；毛利61.96億元，年增15.5%，毛利率10.5%；營業淨利7.81億元，年增227.4%，營業淨利率1.3%；稅後淨利12.02億元，年增133.4%，每股純益（EPS）0.4元。

宏碁、華碩相關權證

生成式AI的新使用模式出現，宏碁拓展多元事業引擎的策略持續發力且取得成果，並聚焦三大面向：提升資料處理品質，包括資料分析、資料淨化和多站點資料備份；優化AI醫療解決方案的醫學影像分析等學習模型；開發多項應用程式案例，如為智慧城市打造停車應用程式中使用的數位或影像辨識。

在集團AI PC發展方面，宏碁資訊為微軟在東南亞雲端合作主要夥伴，客戶在POC（試用）階段，金融業及政府部會已取得AI訂單；宏碁智醫推出AI醫材（智骨篩）。此外，安圖斯（Altos）伺服器整合解決方案，利用獨創遠端控管軟體以及運算資源管理系統。消費端預估AI相關產品占2024年營收5%。

華碩今年4月集團營收為416.23億元，月減16.31%、年增32.96%；累計前四月集團營收為1,633億元，年增14.45%。

華碩是生成式AI軟硬體垂直與水平整合的全方面廠商，未來有機會受惠全球生成式AI市場龐大的商機與機會，也將受惠生成式AI軟硬體（AI伺服器、GPU Cloud Service、生成式AI大型語言模型、AI PC等）營收上升帶來毛利率與獲利率上升的效益，帶動今明年營運成長。