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有成精密上市 股漲四成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能模組廠有成精密（4949）昨（9）日以每股24元掛牌上市，開盤旋即展開蜜月行情，終場大漲逾四成，漲11.45元，收35.45元。

有成精密成立於2003年，目前資本額6.07億元，全球共有430名員工，主要業務分為新能源與半導體關鍵零組件；新能源業務包含太陽能模組、儲能、電廠開發，占整體營收八成；半導體關鍵零組件是離子植入機的各項耗材，占整體營收二成。

國內其他太陽能模組廠大多聚焦台灣市場，有成精密主要搶攻海外太陽能市場，該公司太陽能產品近八成外銷，主要銷往歐洲市場，並以屋頂型太陽能模組為主要產品，同時在全球有900多個在地通路夥伴支援。

據悉，有成精密2008年起切入高技術門檻的屋頂型太陽能模組，順利攻入歐洲、澳洲與美國消費者市場，並積極與在地化合作夥伴策略聯盟，深耕通路與服務，平均每年銷售100萬片模組，外銷比例達75%至85%。

針對半導體業務，有成精密因應晶圓廠客戶需求，近年來逐步推進產品線至薄膜沉積製程與化合物半導體應用領域，並在訂單能見度穩定成長的前提下，進行二廠新建計畫。

半導體 太陽能

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