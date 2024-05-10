就市論勢／AI、重電概念 逢低布局

盤勢分析

受到總體經濟訊息影響，台股在進入第2季後走勢轉趨震盪，先前因美國通膨降溫速度不如預期，6月降息時程可能往後延，不過，美國非農就業數據低於預期又燃起市場對於降息期待，激勵股市反彈走高。惟短期內不確定因素較多，除降息時間表與次數仍有變數，基本面亦無新的利多，即使經濟表現穩健，但股價已反映了明年的獲利展望，再漲空間有限。

此外，長線趨勢看好的AI，目前正處於新舊產品的交替期，預估9月之前尚無法見到新品推出，加上高利率環境壓抑消費需求與企業資本支出，消費者會選擇購買舊產品還是等待新產品仍是變數。因此，預估短期內台股仍為區間整理走勢。

投資建議

雖然短線大盤較為震盪，但資金面利多仍在，以長期投資為主的法人資金在AI、重電等主流股拉回整理時逢低布局，偏短線的資金近期雖有獲利了結，但也未離開股市，而是轉進其他產業如營建、金融等族群，顯見依然看好台股後市。因此，預估最大的震盪期已過，建議可於回檔時布局長期趨勢看好類股如ASIC、AI受惠股與綠能等。

預估下半年小型客戶在AI伺服器的商品選擇上會趨向多樣化，輝達以外的廠商有機會獲得客戶青睞，而在這段期間呈現百家爭鳴的情況。此外，待美國開始降息後，有助於提升消費需求，過去兩年持續庫存調整、目前庫存已在合理水準的成衣、製鞋與自行車等類股將有望受惠，加上比AI等族群較低的評價水準，未來將可吸引資金青睞。