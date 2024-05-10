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量價俱揚族 有戲

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
量價俱揚代表個股
量價俱揚代表個股

台股昨（9）日受制外資反手調節，終止連四漲，盤面題材股各自發揮，其中，萬海（2615）、旺矽、亞德客-KY等量價俱揚股出面表態，法人預期短多仍有續航力道，但建議操作不宜過度追價，並量力而為。

美債殖利率攀升、企業財報好壞參半影響市場情緒，美股四大指數漲多跌少，其中，道瓊指數連六漲，重返39,000點，但新台幣兌美元匯率偏弱，外資轉買為賣，台股昨日回補4月15日空方缺口之後，震盪回測5日線。

盤面個股由基本面表現或高股息ETF資金主導走勢，包括萬海、復盛應用、陽明、旺矽、健鼎、健策、亞德客-KY、華碩、建準、雙鴻、川湖、國泰金等多檔帶量走揚，單日漲幅在1.5%至9.8%不等，吸引短多買盤聚焦。

紅海危機提供貨櫃航運運價下檔支撐，萬海第1季稅後純益46.2億元，繳出轉虧為盈的亮麗成績單，吸引外資連日敲進，昨日股價攻頂收58元，再寫波段高點，帶動近日亦獲外資及投信買盤挹注的陽明持續落後補漲，股價漲2.9元收55.1元。

AI供應鏈財報表現仍是市場關注焦點，旺矽第1季毛利率及獲利優於預期，獲凱基投顧調高目標價，激勵昨日股價漲22.5元收447.5元，創掛牌後歷史新天價，川湖4月營收超標，股價拉出連三紅，至於健鼎、華碩以及健策、建準、雙鴻等散熱股攜手走強。

亞德客-KY受惠產業景氣復甦，4月營收締造歷史新猷，昨日股價漲40元收1,145元，維持季線以上整理態勢；另一檔績優傳產股復盛應用除獲外資持續加碼外，亦見高股息ETF買盤進場，股價漲17元收293.5元，改寫歷史新高。

外資 高股息

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川湖全年營收逐季走升

雙鴻首季EPS 4.51元 出貨動能強

旺矽首季EPS 4.18元 毛利率亮眼

全民權證／健鼎 兩檔閃金光

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