期貨商論壇／興富發期 動能向上
六都4月買賣移轉棟數出爐，單月六都建物買賣移轉棟數約2.29萬棟，年增43%；今年前四月移轉量為8.57萬棟，年增31.4%，創下近13年同期的第三高紀錄。以各都會區來看，4月六都移轉量以高雄市、新北市、台中市表現最突出，又以高雄市、新北市月成長率各達9.5%、5.7%最亮眼，台中市月增2.1%。桃園市、台北市、台南市，則分別較上月各衰退6.6%、7.8%、16.1%。
興富發（2542）在手個案約有41筆，總金額為4,485億元。預估第2季有總銷149.2億元的「站前新銳」、總銷67.3億元的「文心愛悅」陸續交屋；第3季有總銷55.2億元的「愛情河左岸」交屋；第4季有總銷60.9億元的「愛琴海」、總銷26.6億元的「興富發博愛」認列。興富發近六年在手總銷案量逾4,000億元，今年完工金額約可達359億元。
展望未來，興富發到2029年新屋完工金額將達4,485億元，今年五大案合計完工量約359億元，營運漸入佳境，可較去年成長，至於目前土地庫存量方面，有約2.5萬坪，總銷約為809億元。興富發在手總銷案量豐，投資人不妨可以留意興富發期（HLF）做相關的操作。（群益期貨提供、記者王皓正整理）
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