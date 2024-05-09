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期貨商論壇／輕原油期 保守看待

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 （路透）
原油示意圖。 （路透）

歐元區Sentix投資者信心指數從4月的-5.9升至5月的-3.6，創2022年2月以來最高。美國能源部發布月報，預計OPEC+自願減產於6月底到期後，一些OPEC+產油國將繼續限制產量，下半年原油市場將相對平衡；該月報亦下調該國今年產量預估至每日1,320萬桶，並預計8月美國商業原油庫存將降至4.3億桶以下，接近同期的五年低點。

基本面數據部分，油田服務公司貝克休斯報告表示，截至4月26日，美國石油與天然氣探勘井數量較前周減少八座至605座，寫逾兩年來新低。美國能源部月報EIA數據顯示5月3日當周美國原油產量維持在每日1,310萬桶不變，但庫存較前周減少140萬桶，高於市場預期。

國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，雖以色列對停火協議仍有巨大分歧，但美國停運武器至以色列，加上巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯聲稱同意加薩停火提案，中東緊張情勢未擴大。美國4月非農就業新增17.5萬人，不如市場預期，顯示經濟持續放緩。俄羅斯暗示OPEC+可能提高原油產量，在經濟數據放緩及中東地緣政治不確定因素減緩之下，宜保守看待輕原油價格表現。（國泰期貨提供、記者王皓正整理）

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