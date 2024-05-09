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樺漢財報／首季營收、獲利與 EPS 皆改寫歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2024年第1季合併營收為327.2億元，季減4.4%、年增14.8%；稅後淨利13.5億元，季增20.6%、年增14.7%；稅後歸屬於母公司淨利6.31億元，季增48.2%、年增28.2%，加權平均股數年增27%的情形下，稅後每股盈餘（EPS）為4.67 元仍創歷年同期新高，季增50.6%、年增0.6%，樺漢第1季營收、獲利與EPS皆持續改寫歷年同期新高。

樺漢ESaaS平台自2021年起，以產業「應用軟體 APP ／程式介面 API 」 為技術核心做行業服務發展，以軟帶硬整合「運算、終端、感知與物聯網」等硬體設備，提供「標準化、模組化、平台化」三大主軸，並搭配「混合雲與高強度資安」配置及導入「AI 人工智慧」賦能之可訂閱制整合式方案，聚焦在「數位、能源、資安、AI、ESG 」等五大樺漢轉型。

其中，AI轉型方面需求明顯增溫，今年第1季Cloud+ Edge AI營收達19.8億元、年增率高達168%，主要受惠於「智慧城市、工廠、ESG 節能減碳」等場域應用拉升，樺漢憑藉多年來深耕不同場域且大型客戶客製化五大轉型的解決方案，快速累積技術經驗、大數據資料庫，有助拓展更多元產業之場域市場版圖，並為公司ESaaS平台帶來良好的業務開拓空間，助訂單保持穩定高成長並創歷史新高。

AI 樺漢

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