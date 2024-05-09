jpp-KY 財報／認列客戶欠款呆帳 第1季每股虧1.26元
經寶精密jpp-KY（5284）9日公告第1季財報的營運成果，營收6.02億元，年成長7.7%，稅後淨損5,800萬元，每股虧損1.26元，虧損主要原因是針對應收帳款中顯著逾期之客戶，參考國際會計準則規定，採用保守穩健原則予以一次性提列足額備抵呆帳，後續將持續協商客戶還款，以確保公司權益。jpp強調，目前公司營運、財務與業務一切正常，不會受此單一事件影響。
jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年在AI-Server布局有成，加上國際間供應鏈轉移東南亞的趨勢，公司在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整，預期將配合客戶於第三季末開始大量出貨，航太部分，今年則新增了航太新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並且取得Airbus集團子公司的合格供應商資格，將有機會進一步達成協議，然而在航太維修改裝方面，航太客機改貨機的舊專案已在今年第1季出貨完畢，公司將積極爭取其他新的合作機會。
jpp強調，本次遭遇客戶逾期款的狀況是公司成立20多年來首次遇到，公司的客戶都是國際級的大客戶，此次經驗也會讓公司以後在選擇新的合作夥伴時會更加小心。此外，此次逾期款的客戶並非倒閉、財務困難或者終止合作，我方猜測是暫時性資金周轉的問題，但是因為收款的不確定性高，基於保守穩健原則下先做一次性的提列，後續也有專責小組持續追蹤客戶付款。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言