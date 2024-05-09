jpp-KY 財報／認列客戶欠款呆帳 第1季每股虧1.26元

經寶精密jpp-KY（5284）9日公告第1季財報的營運成果，營收6.02億元，年成長7.7%，稅後淨損5,800萬元，每股虧損1.26元，虧損主要原因是針對應收帳款中顯著逾期之客戶，參考國際會計準則規定，採用保守穩健原則予以一次性提列足額備抵呆帳，後續將持續協商客戶還款，以確保公司權益。jpp強調，目前公司營運、財務與業務一切正常，不會受此單一事件影響。

jpp為泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，今年在AI-Server布局有成，加上國際間供應鏈轉移東南亞的趨勢，公司在AI伺服器機櫃、電源機構件、水冷結構件上皆有斬獲，目前產線正積極調整，預期將配合客戶於第三季末開始大量出貨，航太部分，今年則新增了航太新客戶，取得飛機座椅結構件新訂單，並且取得Airbus集團子公司的合格供應商資格，將有機會進一步達成協議，然而在航太維修改裝方面，航太客機改貨機的舊專案已在今年第1季出貨完畢，公司將積極爭取其他新的合作機會。

jpp強調，本次遭遇客戶逾期款的狀況是公司成立20多年來首次遇到，公司的客戶都是國際級的大客戶，此次經驗也會讓公司以後在選擇新的合作夥伴時會更加小心。此外，此次逾期款的客戶並非倒閉、財務困難或者終止合作，我方猜測是暫時性資金周轉的問題，但是因為收款的不確定性高，基於保守穩健原則下先做一次性的提列，後續也有專責小組持續追蹤客戶付款。