瀚荃財報／第一季稅後純益8357萬元、年增196% 今年逐季增長
瀚荃（8103）9日公布2024年第1季稅後純益8,357萬元，季增542%，年增196%，第1季每股稅後純益（EPS）1.05元，去年第4季EPS為0.16元，去年同期EPS為0.36元。今年業績將逐季增長，全年雙位數成長。
瀚荃2024年4月營收2.76億元，年增6.15%，月增10.01%，營收逐步增溫 ，今年前四個月營收為9.5億元，年增2.24%，該公司表示，5到7月業績會逐月走高，目前維持全年雙位數成長展望不變。
瀚荃今年第1季產品營收比重，伺服器與網通31%、筆電24%、工業電子18%、消費電子9%、光電8%、車用電子4%、物聯網3%。
瀚荃表示，去年業績處於客戶去化庫存的谷底，今年伺服器網通客戶動能最為明顯，尤其是特定客戶的需求與成長性，及市場對高壓產品(大電流)的需求，促使公司加速開發輔助混合連接器和電纜組件，尤其以新系列Minitek Pwr PCIe連接器PCI Express 12VHPWR支援600W GPU來符合客戶對高效能運算伺服器相關電源模組的需求。
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