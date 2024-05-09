衛司特財報／首季三率三升 EPS 2.28元

ESG概念股衛司特（6894）董事會9日通過今年首季財報，合併營收2.22億元，季減11.1%，年增25.5%。毛利率42.47%，分別季增5.68及年增3.8個百分點。稅後純益0.54億元，季增15.9%，年增44.7%；每股稅後純益2.28元。

因應海外業務量成長，衛司特董事會亦通過對泰國子公司增加投資金額議案。

衛司特首季除了毛利率較去年第4季成長外，營益率與淨利率，也同步回溫，分別來到29.28%及25.5%，表現優於去年第4季的25.95%及19.16%，交出「三率三升」的好成績。

衛司特今年前四個月合併營收3.03億元，年增31%。今天股價小跌1元，成交量64張，收233.5元。