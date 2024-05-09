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永道財報／首季 EPS 2.54元 營收及獲利均刷單季史上新高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
永道-KY總經理林秉毅。記者李珣瑛／攝影
永道-KY總經理林秉毅。記者李珣瑛／攝影

RFID標籤廠永道-KY（6863）董事會9日通過今年首季財報，合併營收9.01億元，季增3.5%，年增53.5%。毛利率35.73%，分別季增4.83及年增3.71個百分點。稅後純益1.89億元，季增42.3%，年增85.3%；每股稅後純益2.54元。永道一口氣交出營收、毛利率、稅後純益及EPS四項單季歷史新高紀錄。

因應客戶需求成長，永道將配合業務需求，本月啟動越南廠一期的建廠作業，同時台北廠、及揚州廠也將同步擴產。

永道今年4月合併營收3.92億元，月增17.5%，年大增111.2%。累計今年前四個月合併營收12.93億元，年增67.3%。永道表示，主要是因現有客戶訂單提升，出貨增加，營收亦較去年同期增加。

永道2023年交出年營收、稅後純益及EPS三項皆刷新年度新高的漂亮成績單。年合併營收達26.86億元，年增27.7%。毛利率29.53%，年減2.58個百分點。稅後純益4.48億元，年增32.3%； 每股稅後純益（EPS）為6.17元。

永道董事會決議擬配發3元現金股利，配息率為48.6%，較前一年的38.2%配息率提高。這項盈餘分配案將於6月27日股東常會承認。

毛利率 營收

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