精英財報／第1季EPS 0.07元 能見度下半年明朗

精英（2331）9日公布2024年第1季財務報告，合併營收達34.6億元，年減22%，第1季稅後淨利達4,180萬元，年增688%，第1季每股稅後盈餘（EPS）為0.07元，去年同期為0.01元。

精英表示，2024年第1季營收與2023年同期相較衰退22%，主要因受大環境市場不如預期，且客戶持續去化庫存的影響導致。單季毛利率維持在15%左右，為連續4季度維持相當水準，比去年同期高3個百分點，唯受第1季營收未達經濟規模影響，在營運管理仍有固定管銷費用下，營業淨損1.4億元，稅前淨利7,400萬元，本期淨利4,180萬元，EPS0.07元。

精英經營團隊除了持續進行精益生產計畫，並彈性調整產品組合及持續改善成本之下，以期增加獲利能力。展望第2季，終端市場需求仍未見復甦，預期產業庫存去化後，整體能見度會在下半年漸趨明朗。

今年是精英創立邁向第37年，因受全球通膨及戰爭的不確定性影響，精英電腦將其資源專注在我們的十大策略，除貫徹執行轉型之中期目標，並持續掌握市場需求脈動，加強上下游合作的垂直聯盟，積極擴展新客戶群、新市場、推出新產品、跨界新領域；以期達到獲利一年比一年好的目標。

精英電腦於6月將參加COMPUTEX 2024 臺北國際電腦展，發表全系列AI PC新品，及針對低軌衛星布局，運用整體集團技術能量，精英攜手與成功大學合作發展低軌衛星OBC(衛星電腦)，搭載百合三號衛星做太空飛行實驗，計畫完成低軌衛星飛行履歷。

AI PC新平台將帶來令人矚目的創新機會，精英將致力推展AI技術融入到全系列PC產品，以創造「全新的用戶體驗」與提供「使用者的生產力提升」為目標，同步推出多款全新AI PC和邊緣運算之解決方案，以實現公司Connecting AI to All之願景。

「永續地球、貢獻社會、誠信企業」是精英集團核心價值。由臺灣證券交易所與證券櫃買中心聯合舉辦「第十屆公司治理評鑑」結果出爐，在團隊的努力下，即使面對各家企業逐漸重視公司治理之競爭壓力，精英電腦仍可保持第二級距6%~20%，且總分較前一年度上升，在市值100億元以上之電子類排名級距更是從原本的21%~40%提升到11%~20%。

精英董事會同時通過2024年永續發展推動計畫及行動方案，在三大面向承諾為環境與地球永續發展盡最大心力。三大面向分別為：「永續地球」- 加強碳、能源及產品管理，擴大溫室氣體盤查範圍至整個精英集團，導入ISO14064-1並增加範疇三盤查與外部查證，且透過技術創新，提高產品能源效率，同時導入綠色設計、低碳生產，以減少環境衝擊，達到循環經濟效益。「貢獻社會」- 提升人才能力，吸引全球人才；並傾聽社會聲音，結合自身產業能力，投入於環保、教育等面向回饋社會。「誠信企業」- 推動價值鏈永續發展，以達到精英供應鏈承上啟下的角色。