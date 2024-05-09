快訊

20時36分有感地震！震央位於花蓮近海 規模4.6、最大震度4級

董總疑「自肥」領高額獎金 陽明海運3點聲明回應

大陸國安人員7月起可抽查旅客手機…傳2地已提前實施 陸委會示警

威鋒估第2季營運優於第1季 祥碩估與首季持平

中央社／ 新竹9日電

高速傳輸介面晶片廠威鋒預期，第2季營運表現可望優於第1季，下半年比上半年好，毛利率將於第1季落底。祥碩指出，第2季為傳統淡季，不過季營收應可較第1季持平，並有機會好一些，毛利率可能較第1季下滑。

威鋒及祥碩下午舉行線上法人說明會，說明第1季業績和未來營運展望。威鋒第1季營收新台幣3.91億元，季減23%，主要是受淡季效應影響，不過較去年同期增加約5%，因客戶回補庫存需求較預期好。

威鋒第1季毛利率40%，較去年第4季下滑4個百分點，較去年同期下滑8個百分點，主要受高價庫存產品持續出貨，加上成熟產品價格競爭激烈影響。

受惠業外轉投資金融商品處分利益挹注，及有利的匯率條件，威鋒第1季稅後淨利約5100萬元，季增481%，年增239%，每股純益0.73元。

威鋒副總經理陳鴻文說，因高通膨及中國市場動能較疲弱影響，今年營運難以如原先預期大幅成長，不過第2季表現應可優於第1季，上半年將持穩或微幅上揚，下半年優於上半年。

陳鴻文表示，產品價格競爭態勢難以掌控，不過將努力管控成本，預期毛利率將於第1季落底，第2季應可持穩，未來將逐步回升。

祥碩第1季受惠主控端產品出貨暢旺，加上自有品牌及代工客戶需求成長，季營收達19.48億元，季增14%，年增39%。

在庫存迴轉挹注下，祥碩第1季毛利率達59%，較去年同期揚升6個百分點，稅後淨利8.86億元，年增128%，每股純益12.8元。

祥碩總經理林哲偉說，第2季為自有品牌客戶傳統需求淡季，不過在新客戶效益發酵，將可減緩淡季影響，此外，代工客戶市占率提升，有助祥碩第2季營收較第1季持平，不排除有機會好一些。因客戶要求降價，第2季毛利率可能落在50%至55%。

毛利率 營收 祥碩

延伸閱讀

中職／猛獅單周再灌4勝 陳鴻文33次BS獨攀史上第3

中職／兄弟先發本土投手新希望 徐基麟化身鄭浩均2.0

中職／桃猿教頭親自換投非生氣 提醒葉家淇跟學長道歉

中職／還沒有職棒出賽紀錄 桃猿賴胤豪入選開季一軍

相關新聞

日月光投控4月營收雙升 看好下半年AI先進封測

半導體封測廠日月光投控今天下午公布4月自結合併營收新台幣458.2億元，月增0.3%、年增5.8%。日月光投控重申，下半...

樺漢財報／首季營收、獲利與EPS皆改寫歷年同期新高

工業電腦大廠樺漢（6414）公布2024年第1季合併營收為327.2億元，季減4.4%、年增14.8%；稅後淨利13.5...

大聯大營收／本業獲利持續看增 首季獲利年增約1.84倍

半導體通路大廠大聯大（3702）於9日公布首季財報，包括營收、獲利與每股純益表現均超越財測，每股純益為1.16元。同時，...

永道財報／首季EPS 2.54元 營收及獲利均刷單季史上新高

RFID標籤廠永道-KY（6863）董事會9日通過今年首季財報，合併營收9.01億元，季增3.5%，年增53.5%。毛利...

重電族群財報出爐！中興電、士電大嗑台電商機 第1季獲利飆高

重電族群財報陸續出爐，士電（1503）、中興電（1513）9日公布第1季財報，受惠台電強韌電網計畫下，再度寫下佳績，士電...

瑞鼎法說會／今年營收將顯著成長 展望樂觀

驅動IC廠瑞鼎（3592）於9日召開法說會，展望本季，該公司董事長黃裕國表示，由於首季基期較高，因此本季業績目標希望能與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。