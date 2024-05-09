威鋒估第2季營運優於第1季 祥碩估與首季持平

高速傳輸介面晶片廠威鋒預期，第2季營運表現可望優於第1季，下半年比上半年好，毛利率將於第1季落底。祥碩指出，第2季為傳統淡季，不過季營收應可較第1季持平，並有機會好一些，毛利率可能較第1季下滑。

威鋒及祥碩下午舉行線上法人說明會，說明第1季業績和未來營運展望。威鋒第1季營收新台幣3.91億元，季減23%，主要是受淡季效應影響，不過較去年同期增加約5%，因客戶回補庫存需求較預期好。

威鋒第1季毛利率40%，較去年第4季下滑4個百分點，較去年同期下滑8個百分點，主要受高價庫存產品持續出貨，加上成熟產品價格競爭激烈影響。

受惠業外轉投資金融商品處分利益挹注，及有利的匯率條件，威鋒第1季稅後淨利約5100萬元，季增481%，年增239%，每股純益0.73元。

威鋒副總經理陳鴻文說，因高通膨及中國市場動能較疲弱影響，今年營運難以如原先預期大幅成長，不過第2季表現應可優於第1季，上半年將持穩或微幅上揚，下半年優於上半年。

陳鴻文表示，產品價格競爭態勢難以掌控，不過將努力管控成本，預期毛利率將於第1季落底，第2季應可持穩，未來將逐步回升。

祥碩第1季受惠主控端產品出貨暢旺，加上自有品牌及代工客戶需求成長，季營收達19.48億元，季增14%，年增39%。

在庫存迴轉挹注下，祥碩第1季毛利率達59%，較去年同期揚升6個百分點，稅後淨利8.86億元，年增128%，每股純益12.8元。

祥碩總經理林哲偉說，第2季為自有品牌客戶傳統需求淡季，不過在新客戶效益發酵，將可減緩淡季影響，此外，代工客戶市占率提升，有助祥碩第2季營收較第1季持平，不排除有機會好一些。因客戶要求降價，第2季毛利率可能落在50%至55%。