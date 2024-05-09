啟碁法說會／董座謝宏波：下半年回溫、回穩 追求高個位數成長

網通大廠啟碁（6285）今日舉行線上法說，董事長謝宏波表示，客戶端庫存趨近合理及健康水準，但還沒看到需求有很強勁復甦，目前觀察下半年回溫、回穩，預期2025年可望有比較強勁的需求成長，低軌衛星快速成長，ADAS全年可望貢獻50億元，今年追求高個位數成長。

展望未來，謝宏波指出，啟碁今年及明年還是成長格局，綜觀全球經濟狀況受到通膨及地緣政治影響，ICT產業成長動能還不夠強勁，雖然啟碁有新客戶及新產品線加持，但今年應該呈現溫和成長局勢，今年要挑戰高個位數成長決心沒有變。

謝宏波指出，資本支出約與去年相當25億元左右，去年發行的第三次CB已經全部轉換完畢，現增也完成，除非有重大投資案否則未來兩年沒有增資計畫。

法人關注，啟碁近年在歐洲市場布局，新產品低軌衛星、ADAS、充電樁等產品貢獻，謝宏波表示，歐洲服務供應商有拿到一些不錯的案子，印度市場部分透過品牌客戶間接搶進，未來也不會忽略印度市場，未來將積極布局，希望未來一、兩年會有成果。

謝宏波表示，企業網通部分庫存調整已經到一個程度，第2季起以接到零星額外的訂單，下半年可望回溫、回穩。

謝宏波指出，低軌道衛星已經成為重要產品線，對公司營收貢獻非常顯著，今年還是會高速成長，ADAS過去已經努力很長時間，過去基底不高，因此有不錯成長力，今年ADAS貢獻可望挑戰50億元以上目標。

此外充電樁產品，謝宏波表示，今年剛起步，占比還很小，還在努力中，希望可以經營起來變成重要產品線，今、明年出貨台數還不好回答，今年占不到5%，對於啟碁來說，還不到5%，就算是發展中產品線，希望未來可以成為重要產品線。

謝宏波指出，目前看到下半年營運比上半年好，把握度還算高，不過市場狀況只是回溫、回穩，目標還是挑戰高個位數成長率。