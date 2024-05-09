萬海財報／第1季轉虧為盈 EPS 達1.65元

萬海航運（2615）9日董事會通過2024年度第一季財報，合併營收為新台幣276.18億元，年增8.06%；單季稅後淨利新台幣46.27億元，稅後純益46.23億，EPS為1.65元．較去年同期EPS-0.75元，增長318.22%，也優於2023年第四季EPS -1.39元。

萬海表示，2024年第一季營收因運價較上季度有所成長，以及美元兌新台幣匯率升值，營運績效轉虧為盈。

上海貨櫃運輸指數SCFI 來看，自2023第四季均值1,089點，然而在2024年第一季均值2,010點，回升921點，表示運價正逐步提升中，2024年4月26日SCFI指數為1,941點，顯示運價維持相當水準，將反映在每月營收表現。

另外，根據Alphaliner對航運市場的預測，2024年的供給推估將成長9.7％，需求亦會成長3.0％；2025年供給則成長5.3％，需求成長為2.5％，整體市場船舶運力有所成長；經濟合作發展組織（OECD）5月2日上修全球經濟展望，由於美國經濟強勁，通膨持續放緩，全球經濟成長力道比之前預期更強，今明兩年的全球經濟成長率為3.1%及3.2%，皆高於2月預測的2.9%與3%，預期對於運力需求亦將隨之增加。此外，因應國際環保及碳排的法規日趨嚴格，2024~2025年萬海預計有15艘新船(分別為7艘13,000 TEUs及8艘3,000 TEUs)投入，也將持續淘汰老舊船舶並退租租船，2023年度共處分22艘船舶，處分運力合計3.5萬TEUs，以回應各界對於環境保護與節能減碳等ESG規範的期待。

展望2024年度第二季及下半年，船舶運力受中東地緣政治緊張、船舶繞行導致周轉率下降及景氣回溫等各項因素影響，預期營運穩健好轉，萬海將謹慎檢視航線布局來回應客戶需求，並持續進行船舶汰舊換新來提升公司競爭力。