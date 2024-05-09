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日月光投控4月營收雙升 看好下半年AI先進封測

中央社／ 台北9日電
日月光投控今天下午公布4月自結合併營收新台幣458.2億元，月增0.3%、年增5.8%。日月光投控重申，下半年營運成長加速，AI先進封測可帶來營收復甦。本報系資料庫
日月光投控今天下午公布4月自結合併營收新台幣458.2億元，月增0.3%、年增5.8%。日月光投控重申，下半年營運成長加速，AI先進封測可帶來營收復甦。本報系資料庫

半導體封測日月光投控今天下午公布4月自結合併營收新台幣458.2億元，月增0.3%、年增5.8%。日月光投控重申，下半年營運成長加速，AI先進封測可帶來營收復甦。

日月光投控4月營收較3月456.61億元微增0.3%，比去年同期433.15億元成長5.8%；其中4月封裝測試及材料營收251.88億元，較3月微減2.1%，比去年同期成長8%。

日月光投控今年前4月營收1786.22億元，較去年同期1742.06億元增加2.54%。

展望第2季和下半年，日月光投控表示，市況觸底回升，儘管車用工控應用仍緩，但未調整今年展望，維持上半年庫存調整結束、下半年成長加速、先進封測帶來營收復甦的看法。

展望今年人工智慧AI和高效能（HPC）晶片市況，日月光投控重申成長可期，帶動先進封裝需求，成長趨勢延續到2025年，今年AI先進封裝業績看倍增。

日月光投控今年額外再增加10%資本支出，主要用在先進測試，預估今年資本支出規模較去年增加超過50%，有機會創歷史新高。

封測 日月光 營收

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