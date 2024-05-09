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華通財報／首季每股純益0.83元 創2000年以來同期次高

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
華通公布財報。圖為公司廠區外觀。記者尹慧中／攝影
華通公布財報。圖為公司廠區外觀。記者尹慧中／攝影

PCB大廠華通（2313）9日召開董事會公布2024年第1季財報，營收為155.57億元，年增15.3%，毛利率為 14.13%，年減0.19個百分點，稅後純益9.93億元，年增177.5%，每股純益0.83元，為2000年以來同期次高。

華通表示，首季為傳統淡季仍有不錯的營收、獲利，主要是靠衛星通訊產品的需求強勁，但消費性電子的市場需求並沒有明顯的回溫，影響第1季的毛利率表現。公司除了致力與既有客戶緊密聯繫爭取訂單外，並持續拓展Datacenter、車用電子等客戶，期望未來在各產業領域的PCB用板可以取得發展機會。

展望第2季，美系客戶近期發表一系列平板電腦新產品，法人認為華通為蘋果公司主要供應商，對於訂單的取得可以期待；低軌衛星(LEO)訂單需求穩定成長，為今年能見度最高的產品，華通目前為全球LEO用板的領導廠商，公司持續調整產能以滿足歐美客戶需求，樂觀看待2024年在衛星業務領域再創佳績。華通4月營收58.58億元為歷年同期新高，公司對於上半年的傳統淡季審慎樂觀，積極調整體質並且致力開發新產品，與各客戶保持良好的溝通與應變彈性。

華通指出，泰國廠將於今年第2季完成廠房建設後陸續添置設備，期望可在第4季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，會優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區的生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當的產區配置，充分發揮營運效益。華通生產基地主要在台灣桃園及大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI 板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

營收 華通

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