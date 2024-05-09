鳳凰財報／首季EPS 1.04元 刷新疫後單季新高
鳳凰（5706） 9日公告第1季合併營收約5.96億元、年增71%，營業利益0.54億元，合併營業外收支淨收入為0.39億元，淨利歸屬母公司業主0.76億元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘1.04元，為疫後表現最佳、創下17季新高。
鳳凰表示，第1季有寒假、春節，各路線出遊需求暢旺，加上日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長。
展望後市，公司表示，將針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，召開產品發表會加強推廣，並參與旅展及持續社群媒體廣告，增加產品曝光機會。同時布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港之東北亞區包船航程及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。
至於下半年，也將規劃秋季日本賞楓包機，並爭取下半年獎勵旅遊團承辦機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言