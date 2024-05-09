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鳳凰財報／首季EPS 1.04元 刷新疫後單季新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

鳳凰（5706） 9日公告第1季合併營收約5.96億元、年增71%，營業利益0.54億元，合併營業外收支淨收入為0.39億元，淨利歸屬母公司業主0.76億元，較去年同期由虧轉盈，每股盈餘1.04元，為疫後表現最佳、創下17季新高。

鳳凰表示，第1季有寒假、春節，各路線出遊需求暢旺，加上日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長。

展望後市，公司表示，將針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，召開產品發表會加強推廣，並參與旅展及持續社群媒體廣告，增加產品曝光機會。同時布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港之東北亞區包船航程及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。

至於下半年，也將規劃秋季日本賞楓包機，並爭取下半年獎勵旅遊團承辦機會。

旅展 旅遊業

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