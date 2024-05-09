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鳳凰財報／第1季每股盈餘1.04元 表現優於去年

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

鳳凰旅遊（5706） 今年第一季合併營收約5.96億元、年增71%，營業利益0.54億元，合併營業外收支淨收入為0.39億元，稅後純益0.76億元，每股盈餘1.04元，去年同期是歸虧損，今年表現優於去年。

第一季有寒假過年假期，各路線出遊需求暢旺、日本賞櫻包機及東北亞短線遊輪啟航，帶動業績成長。

鳳凰旅遊將推出五大營運策略：

1.針對歐洲河輪及南極遊輪等高端產品，召開產品發表會加強推廣。

2.參與旅展及持續社群媒體廣告，增加產品曝光機會。

3.布局郵輪市場，參與以基隆、高雄為母港之東北亞區包船航程及上架長、短線機加船（flight cruise）產品。

4.規劃秋季日本賞楓包機。

5.爭取下半年獎勵旅遊團承辦機會。

日本 鳳凰旅遊

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