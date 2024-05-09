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崇越營收／4月46.8億元、創同期新高 先進製程帶動

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

崇越科技（5434）9日說明，4月份合併營收達46.8億元，相較上月成長13.1%、年增18.5%，4月營收創下歷史單月營收新高紀錄，至於累計前四月達166.1億元，年增1%。

崇越說明，4月營收創下歷史單月營收新高紀錄，主要受惠於半導體產能升溫，在先進製程帶動下，光阻、石英等半導體材料拉貨走強；此外，海外工程營運齊揚，依完工比例認列挹注營收，帶動上月營收年增成長近二成。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成。近年崇越科技將業務觸角擴及大健康產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

半導體 營收

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