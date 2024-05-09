有成精密上市掛牌喜迎蜜月行情 盤中大漲30%

太陽能模組廠有成精密（4949）9日上市掛牌，參考價為24元，開盤後旋即啟動蜜月行情，大漲超過三成，盤中最高至32.8元，成為國內太陽能族群中股價最亮眼的個股。

有成精密成立於2003年，目前資本額6.07億元，全球共有430名員工，主要業務分為新能源與半導體關鍵零組件；其中，新能源業務包含太陽能模組、儲能、電廠開發，佔整體營收八成，而半導體關鍵零組件則是離子植入機的各項耗材，佔整體營收二成。

相較於國內其他太陽能模組廠大多聚焦在台灣市場，有成精密主要搶攻海外太陽能市場，該公司太陽能產品近八成都是外銷，主要銷往歐洲市場，並以屋頂型太陽能模組為主要產品，同時在全球共有900多個在地通路夥伴支援。

據悉，有成精密自2008年起，開始切入高技術門檻的屋頂型太陽能模組，並且順利攻入歐洲、澳洲與美國消費者市場，並積極與在地化合作夥伴策略聯盟，深耕通路與服務，平均每年銷售100萬片模組，外銷比例達75至85%。

展望未來，有成精密董事長陳思銘指出，由於太陽能海外市場調節將告一段落，估計市場需求將自第2季起開始逐步復甦，而半導體業務則因客戶擴建新廠，將穩健成長。