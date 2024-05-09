製鞋類股再添生力軍 來億6月上市今年營收獲利有望創高

國內製鞋相關類股再添生力軍！製鞋大廠來億-KY（6890）已訂6月中旬掛牌上市。法人預估，來億今年受惠於Adidas及HOKA品牌訂單成長的雙引擎助攻，全年營收、獲利有望創歷史新高，其中獲利並有機會賺逾一個資本額。

來億集團成立於1987年，與多個國際知名品牌合作。專業生產各種高級休閒鞋(加硫鞋)、運動鞋(冷貼鞋)及特殊功能鞋，總部位於台中大雅，生產基地遍佈越南、緬甸及印尼，主力產品運動鞋比重約70%，休閒鞋30%。

來億主要客戶包含Adidas、Converse、HOKA及UNIQLO等，為其代工休閒鞋、籃球鞋、網球鞋、慢跑鞋、潮流鞋及防水鞋等產品，集團規劃年產能達1.02億雙，去年共生產約6,000多萬雙鞋。

來億集團董事長鐘德禮表示，來億為GORE-TEX認證工廠，可量產GORE-TEX鞋款。而來億自加硫鞋起家，擴增冷貼鞋及防水鞋生產技術，帶動產能及營收規模與日俱增，為集團營收成長帶來強勁的成長動力。

來億去年受品牌客戶調節庫存影響，合併營收280.16億元、年減10.6%，稅後純益13.09億元、年減51.7%，每股稅後純益6.26元，董事會已通過每股擬配發5元現金股利，預計5月下旬經股東會承認通過。

而隨著品牌客戶調節庫存接近尾聲，加上受惠adidas及HOKA品牌的熱銷，來億今年營運明顯回升。第1季淡季不淡，合併營收達77.71億元、年增40.7%，稅後純益8.01億元、年增12倍，每股稅後純益3.36元，第1季獲利已達去年全年的53.67%。

鐘德禮指出，Adidas的SAMBA鞋款熱賣，榮獲2023年年度風雲鞋，更因韓團BLACKPINK代言爆紅，2024年熱潮持續發酵。HOKA品牌榮獲2023年的年度風雲品牌，從路跑跨足越野跑、健行、戶外等，產品廣度大為增加，從運動品牌擴增為生活必需品。

來億去年底原估Adidas今年的訂單持平，不過從今年以來接單狀況來看，預期全年接單出貨可望成長5%至10%；至於HOKA今年的訂單與出貨也大幅成長。另外，去年新增UNIQLO預計今年開始出貨，第一年約60萬雙。

鐘德禮表示，因應兩大品牌客戶的需求強勁，來億產能全開，全力配合支持客戶成長。而除了主要生產基地越南之外，來億印尼新廠也已新建完成，預計第2季投入營運，初期年產能約500萬雙，預計三年後可達2,000萬雙。

在客戶占比部份，去年Adidas、Converse及HOKA分別為57.74%、23.77%及13.42%，由於HOKA勢頭強勁，需求持續大幅增加，預期

未來營收佔比將大幅成長，另外搭配Adidas的SAMBA鞋款熱銷，將為來億集團帶來雙成長動力的商機。