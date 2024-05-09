乙盛上季EPS 0.6元 訂單看增

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY（5243）昨（8）日公布今年第1季財報，首季稅後純益達1.01億元，季增20%、年減38%，每股純益0.6元。乙盛表示，首季獲利較去年同期下滑，主要是因第1季伺服器急單導致費用增加，預期本季伺服器訂單動能延續，費用將較為緩和。

乙盛昨天同時公布4月營收達11.39億元，月增4.5%，為去年3月以來最佳，年增0.58%，累計今年前四月營收40.15億元，年減2.5%。乙盛昨天股價收56.7元，下滑0.1元，外資法人連兩日賣超。

歷經去年庫存調整過後，乙盛來自伺服器客戶訂單自今年農曆過年後開始向上爬升，惟因多為急單，導致人力及原物料及空運費用大增，以致影響首季獲利表現。法人預期，乙盛來自伺服器訂單穩定上揚，本季整體營運有望優於上季。

依據首季營收結構表現，車載應用近六成，包含低軌衛星、網通等伺服器營收約23%、消費性電子11%至12%。

乙盛去年全年稅後純益5.97億元，年減25%，每股純益3.55元。公司決議去年度擬配發1.6元現金股利，配發率45%。