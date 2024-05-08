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力山財報／第1季每股稅後純益1.34元 營運看俏

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

健身器材代工大廠力山（1515）董事會8日通過第1季合併財報，合併營收21.87億元、年增271.5%，稅前淨利3.05億元，稅後純益2.43億元，扭轉去年同期虧損表現，每股稅後純益1.34元。

受惠於大客戶派樂騰（Peloton）等銷售狀況暢旺，拉貨力道持續增溫，加上獲得喬山飛輪代工訂單，載貨型電動輔助自行車也有望放量，法人估，今年營運看俏，獲利可期。

隨著大客戶庫存去化近尾聲，力山去年第3季起營運明顯升溫，全年合併營收67.08億元、年增47.5%；稅後純益3.09億元，由虧轉盈，每股稅後純益1.7元。

法人指出，派樂騰自去年第3季起庫存降至正常水位，恢復拉貨力道，帶動力山營運持穩升溫，加上獲得喬山飛輪代工訂單，帶動健身器材營收明顯增長。

另外，力山在馬達領域擁有50年經驗，因此也積極整合電機、電控及電子三大核心技術，開發出載貨型電動輔助自行車，以滿足宅配物流及運輸市場需求；這項新產品已於去年底小量試產，預期今年將逐步放量。

健身 營收

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