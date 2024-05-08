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啟碁營收、獲利 雙喜臨門

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日公布第1季每股稅後純益1.58元，創歷年同期新高，4月營收重返百億元大關，除創歷年同期新高，也是史上第三高。法人看好，啟碁北美充電樁訂單量產出貨，加上低軌衛星及5G FWA訂單持續增溫，可望推升第2季營收季增兩成，突破300億元，創下單季新高。

啟碁第1季營收255.85億元，季減13.9%，年增1.1%；毛利率11.58%，高於去年同期11.1%，低於上季12.2%；稅後純益7.5億元，季減13.7%，年增30.4%；每股稅後純益1.58元，創歷年同期新高。

啟碁4月營收100.03億元，月增3.2%，年增29.4%，創歷年同期新高，史上第三高，累計前四月營收355.88億元，年增7.9%，創歷史同期新高。

法人指出，啟碁近期營收優於預期，受惠低軌衛星家用終端、車用充電樁產品量產出貨，加上歐美電信商5G FWA用戶端產品可望持續出貨，將推升第2季營運明顯轉強，可望季增兩成，突破300億元，全年營收朝向1,200億元目標邁進。

去年以來市場盛傳啟碁已經拿下北美充電樁大廠訂單，預估今年出貨10萬台，明年出貨30萬台。法人看好，啟碁北美客戶車用充電樁已自3月開始量產出貨，2024年將貢獻全年營收，雖然全球電動車價格競爭激烈，目前啟碁車用產品尚未看到起色，但充電樁產品出貨，可望彌補其他車用產品，全年車用貢獻可望持平或微幅成長。

日前啟碁法說會上，法人也關注充電樁及電源產品狀況，當時啟碁指出，近年積極切入能源管理及充電樁產品，從過去累積的車用電子客戶基礎，延伸到新公司，目前能源管理及充電樁產品都還剛開始，希望未來幾年可以對營運有貢獻。

充電樁 啟碁 營收

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