義隆（2458）第1季營收淡季不淡，季減0.1%、年增29.1%，毛利率季增至47.94%，主要是終端客戶重啟拉貨動能，且約一成來自急單貢獻，稅後純益6.8億元，季增18.4%、年增122%，每股純益2.4元。

市場預估義隆第2季營收32億元，季增3%、年增5.2%，毛利率48.3%，稅後純益6.3億元，季減6.7%、年增28.8%，EPS約2.2元。展望全年，受惠高毛利產品touchscreen成長明確，有利產品組合優化，且將隨著晶圓成本下降、存貨跌價損失提列減少而提升下，市場預估今年營收137.3億元，年增13.9%，稅後純益29.9億元。

看好義隆後市表現投資人，建議利用偏價外的中長天期認購權證介入。（群益金鼎證券提供）

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