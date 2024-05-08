文曄財報／併購大補 4月業績較上月大增逾三成 創單月歷史新高
由於完成併購加拿大同業Future Electronics，半導體通路商文曄（3036）於8日宣布，4月業績比3月大增逾三成，創單月歷史新高。
文曄於4月初完成併購Future，使得4月合併營收達875.28億元，月增31％，年增1.19倍，累計前四月合併營收為2,801.79億元，年增75%。
文曄近日舉行法說會，雖然釋出本季財測業績增長，但遭市場解讀Future所主攻的歐美市場，還需要時間進行庫存調整，以及先進行美元借款，導致第2季利息費用較高，本季還支付特別股股息，多重因素使得其今日股價重摔跌停，收在135.5元，收盤還有超過1.5萬張賣單高掛，三大法人對其同步賣超。
不過，法人指出，由於歐美市場進行庫存調整，Future本季表現可能只與上季持平。但相較於其他全球性通路同業的本季業績與獲利展望都是呈現季減，其實Future的展望相對較佳，待歐美市場景氣復甦，對於文曄的助力將更為明顯。
至於文曄在業外因受到買匯額度規定，需先借美元借款完成Future收購案交割，再逐步轉成台幣借款，因為美元利率較高，因此導致第2季的利息費用較高，法人認為應屬短期影響。至於第2季支付全年特別股股息2.7億元，則是常態性年度支付。
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