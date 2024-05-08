快訊

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

MLB／大谷翔平前翻譯水原一平認罪 恐面臨最高33年徒刑

美軍驅逐艦通過台灣海峽 國軍全程掌握動態

中興電、東元 四檔紅火

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
重電族群持續受關注。 （美聯社）
重電族群持續受關注。 （美聯社）

台股在美高科技股漲跌不一，資金轉向非電族群，其中，受惠台電強韌電網等需求，營運前景廣被看好的中興電（1513）、東元（1504）等重電族群持續受關注，權證券商建議，可利用中長天期、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台電公告總計將投資5,645億元，以十年時間分階段完成的「電網韌性建設計畫」，加上美國基礎建設計畫將汰換老舊線路及電網，有利台廠變壓器、配電盤、開關、儲能電池等重電族群營運表現。

中興電、東元相關權證
中興電、東元相關權證

中興電方面，由於台電開關設備需求主要應用包括規格升級、新建、汰舊換新，帶動設備需求持續成長，同時，公司也開始海外市場布局，包括亞洲、歐洲與北美，進行各種策略結盟分散應用市場，並且提升毛利率表現，市場預估今年營收將達到273.8億元、年成長23.6%，毛利率維持在30.5%，每股純益（EPS）成長至8.3元。

展望2025年營運，隨著電力設備產能在今年下半年持續提升15%、海外開關設備將進入量產階段、氫能設備包括產氫與儲運輸配等配套方案將進入試量產階段，中興電全年營收有機會達到329億元、年成長20.4%，EPS上看11.4元。

東元今年營運前景看佳，其中，機電系統事業方面，預估業績年增10%，主要是北美市場大馬達訂單維持成長，下半年中國及台灣市場有望復甦、帶動低壓產品需求提升；智慧能源事業業績可望年增8%，毛利率提升；智慧生活事業方面，業績年增5%。

台電 毛利率

延伸閱讀

張善政不滿桃園頻繁發生停電事故 台電曝補救措施：我們都在努力

電價漲違規用電增加 雲林去年追償1100萬電費、今年又逮17件

政院撥補台電報告書 廖偉翔：一頁半要千億…人民難接受

台電是錯誤能源政策受害者！桃半月逾20起停電 張善政籲組專案小組追因

相關新聞

乙盛上季EPS 0.6元 訂單看增

鴻海集團旗下機構件大廠乙盛-KY昨（8）日公布今年第1季財報，首季稅後純益達1.01億元，季增20%、年減38%，每股純...

文曄4月營收月增31％ 衝上新高

由於完成併購加拿大同業Future Electronics，半導體通路商文曄昨（8）日公布4月合併營收達875.28億元...

欣興4月營收月增5.2% 上修展望

PCB載板大廠欣興昨（8）日公告4月營收93.61億元，月增5.2%，創近15個月新高，年增11.9%。累計今年前四月營...

光聖第1季每股純益1.72元 毛利率衝49%

光通訊廠光聖（6442）董事會昨（8）日通過第1季財報，在高毛利光被動元件出貨暢旺下，毛利率衝上49.1%、逼近五成水準...

力旺授權金增 前景看好

矽智財（IP）廠力旺（3529）昨（8）日召開法說會，力旺董事長徐清祥看好，力旺可量產的元件技術及IP數量持續增加，各項...

啟碁營收、獲利 雙喜臨門

網通大廠啟碁（6285）昨（8）日公布第1季每股稅後純益1.58元，創歷年同期新高，4月營收重返百億元大關，除創歷年同期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。