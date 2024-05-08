正德Q1每股獲利0.52元 動能向上
散裝船航商正德（2641）昨（8）日公布第1季財報，單季獲利1.53億元、年增100.3%，每股純益為0.52元。該公司指出，今年尚有兩艘新船加入運作行列，全年營收將可逐季成長。
正德表示，該公司於2021年訂購六艘4萬噸級輕便型高規格節能減碳散裝貨輪（Handy船型），以符合國際海事組織（IMO）的最新環保節能規定，並藉此擴大營運規模。
此批新船自去年開始交付；上半年期間，由日本新來島造船株式會社所打造兩艘環保節能新船完成交船，分別與日本及加拿大航商簽訂五年長約。
接續，去年第3季及第4季進一步各交付一艘由日本尾道造船株式會社建造的環保節能新船，也已與加拿大國際性大型航商簽訂五年長約，進而挹注業績上攻。
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