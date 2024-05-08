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光聖第1季每股純益1.72元 毛利率衝49%

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

光通訊廠光聖（6442）董事會昨（8）日通過第1季財報，在高毛利光被動元件出貨暢旺下，毛利率衝上49.1%、逼近五成水準，創新高，稅後純益1.19億元，季增3.6倍，年增33倍，為近六季新高，每股純益1.72元。

光聖董事會昨日也通過去年盈餘擬配息2.1元，維持去年配息金額，配息率高達83%，為近五年最佳水準，以昨日收盤價168.5元計算，現金殖利率約1.25%。

光聖第1季營收8.26億元，較上季與去年同期大增超過三成，毛利率衝上49.1%，季增2.6個百分點，年增22.7個百分點，營益率29.9%，季增15.5個百分點，年增約26個百分點。

光聖受惠美系客戶光被動元件需求升溫，加上主動產品跟高頻連結器需求也慢慢好轉，帶動第1季營收攀揚，且因光被動元件產品價格穩健、毛利率佳，成為推升毛利率衝高的一大成長引擎。

法人看好，光聖今年高毛利的光被動元件需求動能續強，營收占比將持續拉升，帶動全年營收成長，伴隨高毛利產品大幅挹注，獲利增幅將更甚營收。

為了吸引及留任專業人才，並提高員工對公司向心力及歸屬感，光聖董事會昨日也決議發行員工權利新股案，發行總額上限為40萬股。

毛利率 營收

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