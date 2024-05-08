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亞光首季每股純益0.4元 業外貢獻多

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

亞光（3019）昨（8）日召開法說會，公布首季稅後純益1.11億元，雖然季減六成，仍為近三年同期最佳，年增4.46倍，每股純益0.4元，主要受惠利息及NRE等合計1.34億元業外收入貢獻。展望本季，亞光董事長賴以仁表示，隨客戶庫存去化，瞄準器、測距儀及影像感測器（CIS）模組重啟拉貨動能。

賴以仁說，今年主要營運成長動能來自數位相機及車載鏡頭等應用，亞光也將聚焦與南韓鏡頭模組大廠LGIT策略合作、並擴大菲律賓生產規模以Metalens布局，發揮多元產品效益，展現競爭優勢。

賴以仁表示，目前手機主要營收貢獻來自稜鏡，但目前亞光應客戶需求，聚焦多片稜鏡聯合直立式望遠鏡頭以及光學變焦鏡頭。

亞光 鏡頭模組

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