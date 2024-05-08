雙鴻首季EPS 4.51元 出貨動能強

散熱模組大廠雙鴻（3324）昨（8）日公告今年首季每股純益4.51元，優於去年第4季2.59元及去年同期的3.22元，創公司掛牌以來歷史同期新高，寫下最強第1季。

雙鴻今年首季營收31.51億元，季減5.7%、年減3.9%，稅後純益3.95億元，季增64.5%、年增35.2%，每股純益4.51元。隨著地表最強AI晶片GB200即將在下半年導入AI伺服器中，水冷散熱需求將日益高漲，市場看好雙鴻水冷散熱產品出貨動能有望明顯增強。

據悉，雙鴻看好水冷散熱將在2025年超越氣冷散熱，去年宣布斥資20億元打造新營運總部，並將實驗研發中心與測試產線納入規畫，同時在泰國布建水冷產線，以因應美中貿易戰帶來的風險。