揚智減資四成 彌補虧損
機上盒（STB）晶片廠揚智（3041）昨（8）日公告，為改善財務結構，將減資四成。
揚智將於6月18日召開股東會，除既有議案，昨天也公告新增討論案，包括減資彌補虧損案、擬採詢價圈購方式辦理國內現增案、私募案，以及子公司揚智創新投資寰宇智芯科技（成都）情形的報告案。
截至去年底止，揚智待彌補虧損為16.78億元，每股淨值約降至8.2元。該公司以法定盈餘公積與資本公積彌補虧損後，還有待彌補虧損數約7.8億元。為改善財務結構，這次擬辦理減資以彌補前述虧損。在減資完成後，揚智股本將從19.51億元降為11.7億元。揚智去年業績衰退超過四成，每股虧損8.75元。揚智昨天也公布今年首季財報，單季營收3.94億元，季減約一成，年增0.5％，稅後淨損1.35億元，每股淨損0.7元。
揚智積極發展人機介面HMI控制IC、多媒體特殊應用IC（ASIC）設計服務等。
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