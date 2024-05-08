佳世達（2352）昨（8）日舉行法說會，展望本季，公司預估本業IT及醫療事業群將維持增長，惟網通及工業電腦仍處於庫存調整低潮。佳世達董事長陳其宏重申，首季營運為全年谷底，接下來將逐季成長，下半年優於上半年。

陳其宏指出，全球景氣復甦腳步較預期緩慢，以集團個別事業群來看，網通、工業電腦仍在庫存調整期間，預計在下半年才能復甦；IT本業去年下半年已見復甦跡象，今年持續回溫。

佳世達總經理黃漢州分析，第2季為IT產業傳統淡季，但顯示器市場已逐步恢復秩序，預估佳世達顯示器本季銷量年比、季比皆會成長，惟商用市場未見回溫。

醫療事業群方面，佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示，本季重點是把佳世達先前布局的成果綜效放大，且預計第2季還有新夥伴加入，整體而言，本季到今年底展望仍不錯。

佳世達網通事業群總經理黃文芳指出，今年首季仍未回溫，預計本季仍持續庫存調整，目前來看，整體營運最快在今年第4季反轉，2025年回溫更明顯。

佳世達日前已公布首季財報，單季合併營收469億元，年減7%；毛利率16%，年增0.2個百分點，連續四季突破16%；歸屬母公司淨利2.57億元，季減 39.6%，年減21%，每股純益0.13元，為2020年首季來低點。

佳世達顯示器首季營收年增7%，相關產品毛利率、淨利率及營業淨利均較去年同期成長。醫療事業營收年增3%，智能方案事業營收年減8%，毛利率、淨利率都較去年同期下降。