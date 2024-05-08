川湖全年營收逐季走升

伺服器導軌大廠川湖（2059）昨（8）日召開法說會，川湖表示，4月營收不會是高點，輝達（Nvidia）的GB200新架構，川湖扮演重要地位，規劃今年底至明年出貨，雲端服務供應商（CSP）都是客戶，預期第2、第3季業績逐季往上，下半年優於上半年。

川湖第1季毛利率62.29%，較去年第4季66.83%高點下滑4.54個百分點，引發法人疑慮，導致昨天早盤股價一度重挫60元，下探1,185元，終場收1,260元，上漲15元。

針對GB200導入情況；川湖執行副總經理暨發言人王俊強表示，不論是NVL72或NVL36等都已經在進行，未來該公司占有重要地位，不會寂寞，未來會出貨GB200，而且這只是剛開始，而H100、 B100、B200等都會一直延續下去，川湖在AI伺服器與GB200的市占率都在五成以上。

有關稼動率表現，他說，目前來到55%左右，去年初是30%，預期第2季、第3季業績逐季往上，當稼動率達到70%，營收就有機會達到10億元，預期下半年會優於上半年。川湖第1季產品組合中，廚具滑軌占22%，伺服器導軌77%，其他1%。

針對傳統伺服器的展望，王俊強說，GPU與傳統伺服器市場會有牴觸，每一家CSP的預算都花在GPU，因為這是營收來源，而且這方面的增加幅度很大，傳統伺服器需求比較疲軟。

今年資本支出規劃，主要是在北美休士頓斥資3,000萬美元設立全自動廠房，明年底量產。而高雄川益二廠去年9月完工，最近才開始啟動，目前稼動率在55%，若稼動率達到70%至80%，就會動工興建第三期與第四期，應該兩年至三年後會開始動工。

法人關心今年的毛利率目標，他說，順其自然，今年高於去年整體平均值。今年第1季毛利率下滑，主要是產品組合不同，但毛利率已經來到60%的高水準，短期與中期不用刻意看待。