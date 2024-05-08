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生技期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理
生技示意圖。 路透
生技示意圖。 路透

高齡化社會是當今全球面臨的重要挑戰之一。隨醫療技術進步和生活水平提高，人均壽命不斷增加，導致人口結構的巨大變化，其中包括老年人口的增加。

面對這趨勢，包括生物醫藥、醫療設備、生物製造等，為解決高齡化社會帶來的問題提供了重要途徑，同時醫療設備創新可以提高老年人的生活品質。隨高齡化社會來臨，生技產業將扮演愈來愈重要的角色，是值得長線關注的產業。

臺灣生技期貨為生技類股交易及避險工具，其成分股涵蓋上市及上櫃新藥研發、醫材及藥品製造等指標股票，可表彰台灣整體生技醫療產業的表現，也符合現今市場聚焦之產業，其契約規模約為20萬元，而保證金為15,000元，槓桿約為13倍，因此臺灣生技期貨的最大優勢在於門檻低、操作彈性高，交易人可以較低資金成本進行交易及避險，提升資金效率。

技術面來看，生技期貨近期位於在4,000點整數關卡附近震盪整理，且短、中、長期均線糾結在一起，沒有明確方向指引，因此在出現長紅或長黑K棒表態前，短線維持區間震盪機率較高。由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量能力適度做加減碼動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（元富期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

期貨交易 生技產業

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