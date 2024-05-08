台指期 短線偏多操作

台股昨（8）日呈現開低走高格局，早盤一度下跌超過百點，不過大型電子權值股力挺，指數迅速翻紅，終場指數上漲46點、收在最高的點20,700點；台指期部分，也同步走強。法人建議，台指期在跌破月線支撐前，短線可偏多操作。

價差方面，昨日台指期轉為正價差24.49點；台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少2,250口至6,095口，其中外資淨空單減少3,622口至15,603口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少4,004口至4,030口。

昨日外資現貨買超，期貨淨空單減碼，自營商選擇權淨部位加碼淨多單，期貨淨空單加碼，屬偏保守格局；月選擇權籌碼較偏樂觀，賣權OI大於買權OI差距拉大到2.7萬餘口，且賣權OI增量較買權OI增量多。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,100點，賣權未平倉最大量集中在20,000點，全月未平倉量put/call ratio值由1.3升至1.46，VIX指數下降0.54至16.94，整體選擇權籌碼面偏多。

整體來看，權值股表現穩健，且大盤與櫃買溫和量增、類股資金輪動，整體反彈格局延續。不過由於大盤位階已高，考量前高壓力逼近，開高、開低都建議別過度追價。

群益期貨表示，外資買超現貨、且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏樂觀，整體籌碼面中性偏樂觀格局；因為籌碼面中性偏樂觀，加上型態有支撐未跌破，且類股結構上也支持多方，整體走勢偏樂觀看待。

元富期貨認為，就技術面觀察，台指期昨日呈現開低走高格局，指數早盤一度跌破20,600點測試支撐，所幸電子權值股相繼走高，帶動指數由黑翻紅，終場上漲77點、以紅K棒留下影線作收。目前指數站穩在所有均線之上，且下方均線持續向上墊高，因此在跌破月線支撐前，短線建議偏多操作為宜。