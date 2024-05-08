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新潤五大案 今年將入帳

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

新潤興業（6186）董事長郭長庚昨（8）日指出，該公司今年預計有五大案可完工入帳，預計完工量達132.5億元，且未來五年內都會有案子陸續完工。

郭長庚表示，近年政府打炒房已經告一段落，預期新政府上台後，房市走向更健全。新潤興業昨日公告第1季財報，稅後純益1.3億元，年增270%，每股純益（EPS）0.87元。

新潤今年預計有五大案可完工入帳，上半年完工個案為總銷23億元新北泰山區「新潤A5」，目前已售約九成，第3季則有總銷9.3億元的新北淡水區「新潤心苑」，已經100%完銷，以及總銷15億元的桃園蘆竹區的「新潤麗蒔」，已售約九成以上，另還有先建後售的商辦案「新知商辦大樓」總銷28.5億元。

另外，年底還有位在台北市南港區，與亞昕合建，分回55億、已售95%的「擎天森林」案完工，該案業績貢獻將延續至明年。新潤表示，明年起至2027年的三年完工案量可達214億元，中長期營收動能來源無虞。

此外，北士科被視為台北市最後一塊重劃區，近年吸引建商爭相插旗，新潤興業昨日也正式公開總銷百億元、位在新洲美段的新潤「士科大院.」。

商辦 重劃區 長庚

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