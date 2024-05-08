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櫃買力挺淨零建築倡議

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
內政部建築研究所所長王榮進（左九）、台灣建築中心崔懋森董事長（右七）、櫃買中心李愛玲總經理（左八）及國家住都中心黃景茂執行長（右八）等共同出席「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」響應淨零建築倡議。 櫃買中心／提供
內政部建築研究所所長王榮進（左九）、台灣建築中心崔懋森董事長（右七）、櫃買中心李愛玲總經理（左八）及國家住都中心黃景茂執行長（右八）等共同出席「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」響應淨零建築倡議。 櫃買中心／提供

為推動我國淨零建築轉型，內政部建築研究所於5月7日舉辦「淨零建築與建築能效評估標示推廣說明會」，並由台灣建築中心、國家住都中心、櫃買中心及台北市會計公會共同協辦。

活動當日內政部建築研究所所長王榮進、台灣建築中心董事長崔懋森、國家住都中心黃景茂執行長、及櫃買中心總經理李愛玲等皆出席響應淨零建築倡議，以期達成台灣2050淨零排放目標。

為推廣善用綠色債券籌措興建淨零建築所需資金，櫃買中心債券部副理黃仁宏就「公民營機構興辦淨零建築之綠色債券籌措方法及效益」專題演講，說明由於興建淨零建築所需金額龐大且借款期間較長，很適合藉由綠色債券固定利率及發行期限長的特性進行融資，目前市場已有超過20%綠色債券資金運用於綠建築投資計畫，發行人可借重市場過往之成功經驗，發行綠色債券鎖定淨零建築之中長期資金成本，並多元化永續籌資管道。

櫃買中心表示，現行綠建築投資計畫若符合國際市場綠建築標準，如歐盟永續經濟活動分類方案（EU Taxonomy）或氣候債券倡議組織（CBI）的氣候債券分類方案，或依據我國「永續經濟活動認定參考指引」，同時取得內政部綠建築標章銀級以上及建築能效標示二等級以上，即可發行綠色債券。

此外，現行取得內政部綠建築候選證書者，可依取得的候選標章等級獲得相應之容積獎勵。

而為了助力國家住都中心達成興建25萬戶社會住宅目標，櫃買中心將配合內政部、財政部及金管會等跨部會研商，協助國家住都中心研議發行綠色債券等永續發展債券籌集資金，以多元化其籌資管道、增加籌資彈性及管理利率風險能力，除可降低融資利息財務負擔，實現居住正義並邁向淨零轉型，也達到擴大綠建築及永續發展債券市場規模的雙贏效果。

債券 櫃買中心 綠建築

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