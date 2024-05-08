背光模組廠4月營收升溫 瑞儀月增9.6%、達運月增1.6%

背光模組廠瑞儀（6176）、達運（6120）8日同步公告今年4月合併營收，雙雙交出月增、年增的雙生成績單。瑞儀4月合併營收40.45億元，月增9.6%，年增1.3%。達運營收16.82億元，月增1.6%，年增30.9%。

瑞儀4月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為376.4萬片，月增1%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量292萬片，月減3.5%；其它背光模組出貨量32.9萬片，月增75%。合計背光模組出貨量701.3萬片，月增1%。

瑞儀累計今年前四個月合併營收148.73億元，年增12.3%。今天股價小跌0.5元，成交量3,273張，收205.5元。瑞儀先前於法說會中揭露，今年首季筆電出貨量上升，挹注營收，另預計第2季營運比第1季好、下半年會比上半年好。

達運累計今年前四個月合併營收66.8億元，年增47.1%。今天股價小漲0.1元，成交量2,817張，收15.65元。