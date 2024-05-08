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祥碩財報／第1季獲利年增127.5％ 單季賺進超過一個股本

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

高速傳輸IC廠祥碩（5269）公告第1季財報，單季稅後淨利8.86億元，與去年第4季相比成長31.2％，更比去年同期大幅增加127.5％，每股淨利12.80元，創下2021年第4季以來單季新高。法人預期，祥碩今年營運將逐季看升，今年獲利有望挑戰新高。

祥碩8日公告第1季財報，單季合併營收為19.48億元、季增13.9％，相較去年同期增加39.3％，毛利率59.2％、季減3.1個百分點，不過與去年第1季相比大增6.5個百分點，稅後淨利8.66億元、季增31.2％、年成長127.5％，每股淨利12.80元，不僅繳出歷史同期新高的成績單，更創下2021年第4季以來單季新高。

法人指出，祥碩PC、筆電市場庫存回補商機，使晶片組出貨動能大幅看增，加上USB 4主控端、裝置端等商機持續發酵，成為帶動祥碩今年第1季營運成長的主要原因。

祥碩將於明（9）日召開季度法說會，屆時總經理林哲偉將可望對外釋出未來營運展望。法人看好，祥碩今年在超微新平台拉貨商機，將可望推動晶片組出貨動能大增，加上USB 4成功打進超微、英特爾等雙平台，預期祥碩今年業績有望逐季攀升，且全年獲利有望再戰歷史新高。

祥碩 財報

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