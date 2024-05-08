川湖法說會／在GB200占據重要地位 第2、3季業績逐季往上

伺服器導軌大廠川湖（2059）8日召開法說會，該公司表示，4月營收不會是歷史高點，輝達（Nvidia）GB200新架構，川湖扮演重要地位，並規劃在今年底到明年出貨，雲端服務供應商（CSP）都是我們的客戶，預期第2、第3季業績逐季往上，下半年優於上半年。

川湖第1季毛利率62.29%，較去年第4季66.83%高點下滑4.54個百分點，引發法人疑慮。針對今年毛利率目標？川湖說，順其自然，今年高於去年整體平均值。今年第1季毛利率下滑，主要是產品組合不同，這方面不用強調，畢竟毛利率已經來到60%的高水準，短期與中期不用刻意去看。

針對GB200導入情況？川湖執行副總經理暨發言人王俊強表示，這幾個月全部的人都在討論新的應用，不論是NVL72或NVL36等，都已經在進行，未來該公司有重要地位，不會寂寞，明年會出貨GB200，而且只是剛開始，而H100、 B100、B200等還是一直延續下去，川湖在AI伺服器與GB200的市占率，都在五成以上。

針對稼動率？他說，目前已經來到55%左右，去年初是30%，預期2、3季業績逐季往上，當稼動率達到70%，營收就有機會達到10億元，但是餅要慢慢做大。而下半年優於上半年，若是第2季太強，後續業績就持平，若是第2季持平，後續業績就會強。

川湖第1季產品組合，廚具滑軌22%，伺服器導軌77%，其他1%。傳統與AI伺服器占比？他說，許多企業伺服器都在做AI，你不知道產品應用到哪裡，未來都是AI。

至於傳統伺服器展望？他說，GPU與傳統伺服器市場會有牴觸，每一家CSP的預算都花在GPU，因為這是他們營收來源，而且這方面的增加幅度很大，傳統伺服器需求比較疲軟。

今年資本支出？他說，主要是在北美休士頓，斥資3,000萬美元設立全自動廠房，明年底量產。

至於位在高雄的川益二廠，去年9月完工，後來遇到庫存調整，最近才開始啟動，目前稼動率在55%，若稼動率達到70至80%，就會動工興建第三期與第四期，應該兩年至三年後會開始動工。