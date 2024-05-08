佳必琪首季稅後純益2.37億元 淡季改寫歷史新高

AI伺服器相關產品帶動，連接元件廠佳必琪今天公布今年第1季營收新台幣14.76億元，年增36%，也比去年第4季微幅成長0.2%；稅後純益2.37億元，淡季改寫歷史新高，較去年同期大幅成長1.32倍，季增47.2%，換算單季每股純益1.94元。

佳必琪第1季毛利率33.02%，較去年同期拉升9.26個百分點，比去年第4季提高1.5個百分點，也同步創下歷史新高。

佳必琪董事長張舒眉在3月底的法說會中就已經預告，目前AI伺服器相關應用需求強勁、急單湧現，訂單能見度已達下半年。公司預估今年上下半年營收比約4：6，下半年還會看到更大的成長。

佳必琪成功搭上AI順風車，公司表示，目前AI伺服器相關產品出貨，已占數據網路電信事業營收逾3成，包括主板到GPU卡的訊號線、GPU主板到背板的存儲訊號線、MCIO to MCIO PCIe Gen 5等。其中高速傳輸線MCIO Cable是目前主力出貨產品，交貨給北美AI伺服器系統客戶。