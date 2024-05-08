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緯創營收／4月726億元寫歷年同期新高 AI伺服器逐月旺到年底

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

代工大廠緯創（3231）8日公告4月營收726.43億元，受到3月季底拉貨效應影響，基期較高，4月營收月減19.1%，但較去年同期成長16.9%，並創歷年同期新高；前4月累計營收3,108.71億元，年增13.4%。緯創指出，今年AI伺服器出貨將逐月成長，出貨量可望一路拉升至年底。

緯創表示，4月筆電出貨量160萬台，月減15.8%，年增14.3%；桌機出貨量70萬台，月減22.2%，顯示器出貨量80萬台，月減5.9%，桌機與顯示器出貨量均與去年同期持平。

緯創表示，本季筆電、顯示器兩大產品出貨量將較第1季小幅成長，其中筆電出貨量可望季增5-10%，桌機出貨量則可望季增雙位數百分比，而AI伺服器、一般伺服器出貨量都會有雙位數成長，其中AI伺服器動能相對強勁。

伺服器 緯創

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