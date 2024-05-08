首季毛利率滑落 川湖：未來2、3年展望正向

伺服器滑軌大廠川湖公布財報亮眼，不過第1季毛利率62.29%，較去年第4季66.83%高點下滑4.54個百分點，引發法人疑慮；川湖早盤股價一度重挫60元，下探1185元。川湖執行副總經理暨發言人王俊強今喊話，強調公司營運不會差。

川湖今天舉行線上法人說明會，針對第1季毛利率較去年第4季下滑，王俊強特別解釋，公司有伺服器滑軌、廚具滑軌等不同產品線，產品組合不斷變化。現在川湖毛利率已經來到「6字頭」，在合理範圍內，希望投資人不要過度放大每個月或每1季的比較差異。

他信心滿滿表示，川湖未來2、3年展望正向，表現不會差。他說，輝達（NVIDIA）最新推出的AI晶片GB200，與傳統伺服器是不同架構。對於川湖而言，這是新紀元的開始，川湖在這個新架構將扮演重要角色，預計今年底、明年會開始帶來貢獻，未來應用會不斷延伸。

至於AI晶片缺料問題，王俊強透露，3、4月已經逐漸紓解恢復正常，慢慢在出貨中，比預期還要快。川湖3、4月營收連創新高，剛公布的4月營收新台幣7.94億元，創歷史新高，月增2.39%，年增率達79.97%。

川湖第1季營收19.37億元，季增3.9%，年增66.8%；稅後純益13.86億元，季增152%，年增率高達2.03倍，單季每股純益高達14.55元，創歷史次高，僅次於2022年第3季。

川湖第1季毛利率62.29%，比去年同期提升4個百分點，但較去年第4季高點下滑4.54個百分點；首季營益率52.18%，較去年同期增加6.03個百分點，但比去年第4季下滑5.08個百分點，雙雙創下歷史次高。

王俊強指出，去年因為疫後市場庫存調節影響營運，現在市場整理已經告一段落，加上AI伺服器需求帶動，川湖第2季營運會優於第1季，下半年表現超越上半年。