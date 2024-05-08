定穎法說會／第3季增 HDI 產能 泰國廠第四季量產開拓伺服器網通

定穎投控（3715）8日召開法說會，公司釋出未來展望，第2季目前接單狀況良好，比首季好，HDI滿載多層板的稼動率也達到90~95%但實際的營收還是要看客戶的拉貨狀況，但公司對獲利樂觀看待。相較電動車市場雜音，公司本身仍樂觀看待各式應用成長。

法人關注特斯拉降價，定穎說，不方便評論單一客戶，但一般車用板都是年度議價，去年議價已在首季反應，平價電動車是市場歡迎與樂見滲透率提升。至於中系電動車廠耕耘已久，主要瞄準自動駕駛用板，另外歐系需求如預期則穩定增加HDI需求。

定穎提到，預計在第三季度HDI產能將進一步提升，有助於滿足市需求促進營收增長。

在獲利方面，定穎提到，2024年以汽車板、網路通訊及服務器產品為成長動能，這些產品多為高階HDI的設計，我們對獲利維持正向的看法。

定穎指出，泰國廠是我們下一個成長躍升的契機。對於定穎而言，沒有舊有生產基地的負擔得以積極投資於最先進的自動化和智能化的生產設備建立最高效的製程能力。

定穎指出，泰國廠專注於高階多層板及HDI技術包括高頻和高速材料的應用。產品將應用於伺服器、網路通訊、儲存裝置和汽車等多個領域。目前全方位投入致力於將伺服器產品打造為公司除車用以外，在2024~2026年間的另一個成長引擎。在泰國廠一期的產能規劃中50%的產能將於伺服器及網通產品的生產。預計今年第3季進行試產，第4季啟動量產，產能將逐步提升。