騰輝財報／首季 EPS 1.25元、毛利率35%創新高 獲利維持高檔

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）5月8日公告 2024年第1季財務績效，營收10.7億元，毛利率35%，毛利率創新高，獲利維持高檔，稅後純益0.9億元，EPS1.25元 。

騰輝說明，2024年第1季營收年減8.23%。主要受總體經濟不佳及中國大陸復甦未明影響等因素交織下，消費不振及產能過剩現象仍見持續，傳統基板產品同業殺價搶單情形未見改變，為了獲利保持，此部分產品公司不再跟進降價搶單，因此訂單減少，營收受到影響。然軍工、航天、高導熱等特殊應用高毛利材料，長期以來持續積極終端認證布局及努力於特殊產品開發，高散熱、超薄、低介質傳輸、低損耗和卓越的信賴度特性深受認可，軍工航天產品銷售創歷史新高，高導熱材料與特殊應用之軟硬結合板需求訂單，帶動整體毛利率也創新高，獲利表現維持高檔，獲利好於去年。

騰輝也公布4月營收3.6億元，截至4月累計營收14.4億元，受大環境挑戰不斷，俄烏戰爭未結束、以巴衝擊持續擴大，大陸車用市場新能源車生產及規模擴張競爭加劇，造成產能過剩，帶來降價氛圍，利潤受到擠壓，直接影響到終端汽車製造商生產意願，加上國內整體消費心態相對持續保守，本月接單情形趨於疲弱。

騰輝也提到，然而自年初以來下游需求初見回暖，印刷電路板開工率普遍好轉，上游原料開始漲價，國際銅價大幅躍升，銅箔加工費亦隨電價上漲有增加趨勢，電子玻纖布廠商對產品價格大幅調漲，中游銅箔基板廠商等亦開始向下游發出漲價通知以緩解成本壓力。目前下游需求回暖及上游大宗商品價格上揚趨勢不變，印刷電路板廠商加大原材庫存準備，有望帶動銅箔基板行業進入漲價，獲利逐步持續增加。

近來歐洲車廠為了搶食龐大電動車市場，在推出新車種及大幅調降現有電動車型號價格上，騰輝指出，雙管齊下公司並且取得中國大陸標誌性品牌車系推出的最高階電動車平台各種應用訂單，對於公司耕耘車用領域多年的高階車用頭燈材料訂單帶來增幅，並持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展外，也仍持續在其他技術及應用上推進，近期在特殊材料開發上迭有斬獲，諸如特殊薄膜電容絕緣，鋰電池過載保護，低軌道衛星高頻基板，5G/6G應用之半導體測試材料，AI服務器/巨量存儲與計算等相關大電流電源供應器散熱開發上迭有斬獲，對未來深耕特殊材料取得更多成長機會深具信心。

展望未來，騰輝指出，領先推出各種具備散熱、高速、高頻等綜合特性合併的各種超薄薄膜產品，並且導入應用在非印刷電路板傳統應用的其他電子元器件，將對未來市場地位、營收與利潤帶來難以預計的效果。同時持續專注開發特殊材料應用市場於自動駕駛、非照明類散熱應用與高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星等高階產品在終端應用外，並提出了橫跨綠能及新能源車的散熱材料，近期開發出全系列的各種純樹脂覆膜產品，已經獲得軍工、半導體、高階超多層高頻、散熱、各種被動元件薄型化等應用產業的認可，讓公司未來的具體成長足以期待。專攻軍工航天應用的低損耗不流膠黏合片、高頻且具高散熱功能的金屬基板，陸續在高頻通信雷達、高階半導體測試、穿戴式設備、軍用產品、低軌道衛星及電動車三電等市場應用，得到多項認可後的訂單並且在歐美等區域取得終端OEM大廠認證。公司多年致力於技術導引創新，始終專注於少量多樣、特殊材料的獨特發展模式及布局全球策略，進而與同業形成市場區隔，建立不可取代性，在這樣傳統產品市場供過於求的市況下，創造更多的獲利與市場機會。