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研華營收／4月年減13.84% 台灣、韓國市場表現最突出

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

研華（2395）8日公布2024年四月份合併營收，達新台幣47.63億元，較去年同期營收55.29億元年減13.84%。累計研華前四月合併營收達186.43億元，較去年同期營收229.24億元，年對年衰退18.68%。

四月營收以區域別來看，以台灣及韓國市場表現最突出，年對年分別成長5%及28%。然北美、歐洲、中國大陸較去年同期雙位數衰退；新興市場年對年微幅衰退2%。事業群表現而言，工業物聯網事業群（Industrial-IoT Group, IIoT）及應用電腦事業群（Applied Computing Group, ACG）均較去年同期個位數衰退；其餘事業群則呈雙位數年減。

若以累計至四月營收來看，區域表現以台灣及韓國市場表現最佳，較去年同期分別增長8%及5%。北美及歐洲為雙位數年減，而中國大陸則年對年個位數衰退。各事業群表現方面，均較去年同期雙位數衰退，表現相對疲弱。

營收

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