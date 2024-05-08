車用產品回穩 PCB 族群回神 健鼎營運繳出最強首季、盤中股價直衝漲停

健鼎（3044）7日公布首季淨利約18.4億元，季增1.1%，年增62%，每股純益3.5元，繳出最強首季表現，董事會同時通過去年度盈餘每股配發現金股利7.5元，股息發放率提升到歷史新高65%，激勵股價8日衝上漲停226.5元，創下近三個月以來新高價。其餘耀華盤中大漲超過9%，欣興（3037）漲幅逾3%。

健鼎說明，第1季毛利率約21.97％，毛利率相較上季僅略低0.26%，主要影響因素包括第1季人民幣與美元相較上季平均升值0.55％，影響毛利減少約0.18%。營運折舊占營收比例QOQ從8.2% 降至7.61%，致使毛利增加約0.59%。農曆春節長假效應，人力成本提高。

健鼎4月合併營收54.48億元，為同期最佳，月增6.8%，年增22.7%。前四月合併營收207.33億元，年增11%。展望後市，健鼎看好本季景氣持續復甦，營收、獲利應可維持正向，成長動能仍以伺服器、汽車及高密度連接板（HDI）產品為主，整體方向朝高階、高層板產品發展的目標不變。

燿華（2367）累計去年全年營收149.6億元，年減14.1%。燿華提到，去年營運受到上半年 PCB 消費市況不振影響，加上車廠罷工因素，干擾部分汽車板出貨，因此持續篩選訂單生產以確保獲利優先，預期2024年成長動能包含消費復甦、低軌衛星、電動車車用與AI領域等。

燿華電子在汽車市場 ADAS（先進駕駛輔助系統）長期穩定成長，高階筆電新機種及庫存已去化回補下，加上低軌衛星進入高成長階段，2024年可望達到兩位數成長，且由於產品組合比2023年要佳，預期毛利可優於2023年，全年獲利目標可順利達成。

PCB族群中其餘上漲的還有，金像電、敬鵬、高技、志超、台表科、嘉聯益、泰詠、景碩、同欣電、精成科、南電、華通。